Nuoto artistico | Linda Cerruti conquista un argento di valore agli Europei nel solo tecnico Vince Fiedina

Un argento che sa di oro per Linda Cerruti agli Europei di Nuoto artistico di scena nello Stadio Nicola Pietrangeli di Roma. La sincronetta nativa di Genova strappa un secondo posto di valore assoluto nella gara del solo tecnico femminile, dietro alla sola ucraina Marta Fiedina, che conferma il suo titolo continentale. È un esercizio praticamente perfetto, quello di Linda, che ha deciso di riportare la stessa routine dei Mondiali, quella 'Gift of the Gods' dei Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreografia di Vlada Chigireva valevole per il quarto posto iridato. Stavolta però l'azzurra pulisce tutte le minime imperfezioni e trascina tutto il Pietrangeli, riuscendo così a ...

