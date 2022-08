Il Fatto Quotidiano oggi non disponibile in Sicilia e parte della Calabria: impossibile la stampa a causa di un temporale (Di giovedì 11 agosto 2022) Questa mattina i nostri lettori della Sicilia e di una parte della Calabria non troveranno il Fatto in edicola, a causa di un temporale che ieri (10 agosto) ha impedito alla nostra tipografia catanese di stampare il giornale. Ci scusiamo per l’inconveniente, che non è dipeso da noi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Questa mattina i nostri lettorie di unanon troveranno ilin edicola, adi unche ieri (10 agosto) ha impedito alla nostra tipografia catanese dire il giornale. Ci scusiamo per l’inconveniente, che non è dipeso da noi. L'articolo proviene da Il

GiuseppeConteIT : Trattativa Stato-Mafia, la politica risponda: è giusto legittimare chi scende a patti con i boss? Qui di seguito il… - marcotravaglio : La festa del Fatto Quotidiano torna in presenza! Vi aspettiamo dal 9 all'11 settembre a Roma, alla @casadeljazz per… - antoniospadaro : Portano bambini da Gesù. I discepoli lì rimproverano. C’è sempre chi vuole addomesticare Dio, e chi vuole addomesti… - fattoquotidiano : Il Fatto Quotidiano oggi non disponibile in Sicilia e parte della Calabria: impossibile la stampa a causa di un tem… - BarioniGloria : RT @barbarab1974: Matteo Bassetti si autocandida come ministro della Salute: 'A disposizione, sarei onorato'. FdI: 'Da noi nessuna proposta… -