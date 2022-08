Giorgia Meloni, video in tre lingue: non siamo fascisti - Politica - quotidiano.net (Di giovedì 11 agosto 2022) "La Destra italiana ha consegnato ormai da decenni il fascismo alla storia, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti - ebraiche": lo dice la leader di FdI, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) "La Destra italiana ha consegnato ormai da decenni il fascismo alla storia, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti - ebraiche": lo dice la leader di FdI, ...

perugini : RT @HuffPostItalia: Una giovane ventenne come me non può votare Giorgia Meloni - marioricciard18 : RT @Michele_Arnese: «La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione… - MovengoAnchio : RT @DavideR46325615: Pierluigi Bersani: 'Voi dovreste informare la gente che Giorgia Meloni ha firmato un emendamento dove si dice: Aliquot… - ilpost : La contiguità di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia con vari ambienti di estrema destra è stata più volte docume… - MarcoBrollo : RT @Agenzia_Ansa: La replica di Giorgia Meloni a Enrico Letta: 'La nostra posizione in politica estera è chiara. Noi siamo coerenti e non a… -