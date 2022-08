Real Madrid Eintracht 2-0: Alaba e Benzema regalano la Supercoppa ai Blancos (Di mercoledì 10 agosto 2022) Allo Stadio Olimpico di Helsinki si assegna la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Eintracht: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Appuntamento allo Stadio Olimpici di Helsinki per la sfida tra Real Madrid e Eintracht Francoforte che mette in palio la Supercoppa Europea 2022. Trionfo per i Blancos di Ancelotti che regolano le Aquile con le reti di Alaba e Benzema. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi Real Madrid Eintracht 2-0 1? Al via la Supercoppa Europea 5? Avvio con il Madrid a muovere lentamente palla, tedeschi ben coperti in controllo 14? OCCASIONE Eintracht – Ripartenza ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Allo Stadio Olimpico di Helsinki si assegna laEuropea tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Appuntamento allo Stadio Olimpici di Helsinki per la sfida traFrancoforte che mette in palio laEuropea 2022. Trionfo per idi Ancelotti che regolano le Aquile con le reti di. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi2-0 1? Al via laEuropea 5? Avvio con ila muovere lentamente palla, tedeschi ben coperti in controllo 14? OCCASIONE– Ripartenza ...

