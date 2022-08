Palermo Perugia (probabili formazioni e Tv) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata della Serie B 22/23. I rosanero riassaggiano la cadetteria dopo i difficili anni post fallimento, mentre gli umbri sono chiamati a riconfermarsi dopo l’ottima stagione passata. Difficile che una gara di inizio campionato possa dare già delle risposte, ma chi ben comincia è già a metà dell’opera. Palermo Perugia si giocherà sabato 13 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo. Come arrivano le squadre? C’è grande entusiasmo per il ritorno in Serie B del Palermo. Sono stati anni difficili, costellati da delusioni, ma anche da gioie indescrivibili. La piazza è ottimista, forte anche della nuova società. Per quanto riguarda il campo, i rosanero sono reduci dalla sconfitta pesante contro il Torino (3-0). Risultato maturato però solo nella ripresa, nei primi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata della Serie B 22/23. I rosanero riassaggiano la cadetteria dopo i difficili anni post fallimento, mentre gli umbri sono chiamati a riconfermarsi dopo l’ottima stagione passata. Difficile che una gara di inizio campionato possa dare già delle risposte, ma chi ben comincia è già a metà dell’opera.si giocherà sabato 13 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Renzo Barbera di. Come arrivano le squadre? C’è grande entusiasmo per il ritorno in Serie B del. Sono stati anni difficili, costellati da delusioni, ma anche da gioie indescrivibili. La piazza è ottimista, forte anche della nuova società. Per quanto riguarda il campo, i rosanero sono reduci dalla sconfitta pesante contro il Torino (3-0). Risultato maturato però solo nella ripresa, nei primi ...

