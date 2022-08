Gasperini sul mercato: “Non ho la squadra che volevo” / Video (Di mercoledì 10 agosto 2022) In conferenza stampa ha parlato Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, soffermandosi sul livello della propria rosa, reputato insoddisfacente. Le sue parole sul mercato nella Video news. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 agosto 2022) In conferenza stampa ha parlato Giampiero, allenatore dell'Atalanta, soffermandosi sul livello della propria rosa, reputato insoddisfacente. Le sue parole sulnellanews.

PianetaMilan : #Gasperini sul #mercato: 'Non ho la squadra che volevo' / #Video #ACMilan #Milan #SempreMilan - Dalla_SerieA : Gasperini: 'Se è l'Atalanta che volevo? No, ad oggi non lo è...' - - serieApallone : Atalanta, missione esterno: Gasperini guarda alla Juventus: Atalanta: mister Gasperini ha da sempre ...... leggi d… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Atalanta, Gasperini sul mercato: “Questa non è la squadra che volevo” - Mediagol : VIDEO Atalanta, Gasperini sul mercato: “Questa non è la squadra che volevo” -