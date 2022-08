Elezioni 2022, Cottarelli: “Sarò candidato con Pd e +Europa” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho accettato, ed è un grande onore, l’offerta di Pd e +Europa di essere candidato comune alle prossime Elezioni” politiche 2022 in programma il 25 settembre. Lo ha annunciato Carlo Cottarelli collegandosi alla conferenza stampa di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho accettato, ed è un grande onore, l’offerta di Pd edi esserecomune alle prossime” politichein programma il 25 settembre. Lo ha annunciato Carlocollegandosi alla conferenza stampa di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. L'articolo proviene da Italia Sera.

