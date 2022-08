Zuckerberg annuncia tre nuove funzionalità di sicurezza di WhatsApp (Di martedì 9 agosto 2022) Ci sono tre nuove funzionalità di sicurezza per WhatsApp. Ad annunciarle è Mark Zuckerberg in persona: il CEO di Meta ha pubblicato un post su Facebook in cui ha anticipato le novità che gli utenti del popolare servizio di messaggistica istantanea si troveranno a gestire nei prossimi giorni. Le tre funzionalità andranno in una direzione ben precisa: una maggiore tutela della riservatezza della conversazione e della propria presenza all’interno dei gruppi. Questo per rispondere a delle esigenze che erano state fatte presenti più e più volte dagli utenti: un feedback che il team di Meta che si occupa di WhatsApp ha deciso di raccogliere, cercando di venire incontro alla propria community. LEGGI ANCHE > WhatsApp chiude alle richieste ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 agosto 2022) Ci sono trediper. Adrle è Markin persona: il CEO di Meta ha pubblicato un post su Facebook in cui ha anticipato le novità che gli utenti del popolare servizio di messaggistica istantanea si troveranno a gestire nei prossimi giorni. Le treandranno in una direzione ben precisa: una maggiore tutela della riservatezza della conversazione e della propria presenza all’interno dei gruppi. Questo per rispondere a delle esigenze che erano state fatte presenti più e più volte dagli utenti: un feedback che il team di Meta che si occupa diha deciso di raccogliere, cercando di venire incontro alla propria community. LEGGI ANCHE >chiude alle richieste ...

