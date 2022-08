Marco Cucolo è in ospedale ma Lory Del Santo lo ha lasciato: "Ho troppi dolori.." (Di martedì 9 agosto 2022) Marco Cucolo in convalescenza. Dopo il ricovero, il giovane si sta riprendendo e non vede l'ora di riabbracciare Lory Del Santo. Napoletano, classe '92, Marco Cucolo si fa notare quando comincia la sua carriera di modello. Collabora con diversi marchi e, soprattutto, si fa conoscere per la sua love story con Lory Del Santo. Il loro rapporto sembra andare a vele spiegate. Nonostante li dividano 33 anni, stanno insieme e non accusano la differenza d'età. Cucolo partecipa con la Del Santo ad alcune ospitate televisive. Il giovane modello partecipa anche all'Isola dei Famosi. Lui e la Del Santo si sarebbero conosciuti sui social. La relazione diventa effettiva nel 2015 e i genitori del giovane modello ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 9 agosto 2022)in convalescenza. Dopo il ricovero, il giovane si sta riprendendo e non vede l'ora di riabbracciareDel. Napoletano, classe '92,si fa notare quando comincia la sua carriera di modello. Collabora con diversi marchi e, soprattutto, si fa conoscere per la sua love story conDel. Il loro rapporto sembra andare a vele spiegate. Nonostante li dividano 33 anni, stanno insieme e non accusano la differenza d'età.partecipa con la Delad alcune ospitate televisive. Il giovane modello partecipa anche all'Isola dei Famosi. Lui e la Delsi sarebbero conosciuti sui social. La relazione diventa effettiva nel 2015 e i genitori del giovane modello ...

