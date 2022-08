L'ultimo segreto delle star per un corpo tonico? Questo speciale massaggio con i legni (Di martedì 9 agosto 2022) Scolpisce ed elimina gli inestetismi, il tutto grazie a rulli, coppette e spatole in legno da massaggiare su tutto il corpo: si chiama maderoterapia ed è il segreto, svelato in alcune stories, del corpo tonico di Gwyneth Paltrow. Ma anche di Naomi Campbell. Efficace se eseguito da mani esperte, si può praticare anche a casa grazie ai kit specifici come quello comprato dall’attrice. Cellulite, i tool per potenziare l'effetto della crema guarda le foto Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 agosto 2022) Scolpisce ed elimina gli inestetismi, il tutto grazie a rulli, coppette e spatole in legno da massaggiare su tutto il: si chiama maderoterapia ed è il, svelato in alcune stories, deldi Gwyneth Paltrow. Ma anche di Naomi Campbell. Efficace se eseguito da mani esperte, si può praticare anche a casa grazie ai kit specifici come quello comprato dall’attrice. Cellulite, i tool per potenziare l'effetto della crema guarda le foto Leggi anche › ...

Prima_Vera56 : @Adriano72197026 @a_meluzzi Una serie infinita di balle. 1) non esiste nessun segreto sui dati visto che,da inizio… - DomDellaValle : Scusi @Capezzone ma non è che Letta, che ormai è alla disperazione, ha già un accordo segreto con Conte che tirerà… - last_ultimo : @tizianaguidi1 @ilwate_r Io mi sto tenendo un diario segreto, le frasi memorabili dell'uomo del momento, Branca L.G… - MenefregoCV19 : Vogliamo @robersperanza #draghistan @WRicciardi @RobertoBurioni @preglias @piersileri @GiuseppeConteIT tutti in gal… - thereyyouare : @avesvaleeh ti dico un ultimo segreto e dopo giuro non ti annoio più -