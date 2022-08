Consumi del gas in Europa. Al via da oggi il razionamento (Di martedì 9 agosto 2022) Entra in vigore oggi il regolamento Ue per la riduzione dei Consumi di gas, il cosiddetto piano di razionamento che prevede il taglio del 15% dei Consumi, ma con deroghe per diversi Paesi, tra cui l’Italia. In questi mesi gli Stati membri sono chiamati a ridurre del 15% i Consumi di gas Si tratta del piano su cui il Consiglio Affari Energia ha trovato l’accordo politico lo scorso 26 luglio, finalizzandola però solo venerdì scorso, col voto contrario di Polonia e Ungheria. Il regolamento pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale europea ha valenza retroattiva, perché tiene conto del periodo partito già l’1 agosto. In questi mesi gli Stati membri sono chiamati a ridurre del 15% i Consumi di gas. Questa riduzione è volontaria, ma diventa obbligatoria nel caso in cui il Consiglio Ue decreti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Entra in vigoreil regolamento Ue per la riduzione deidi gas, il cosiddetto piano diche prevede il taglio del 15% dei, ma con deroghe per diversi Paesi, tra cui l’Italia. In questi mesi gli Stati membri sono chiamati a ridurre del 15% idi gas Si tratta del piano su cui il Consiglio Affari Energia ha trovato l’accordo politico lo scorso 26 luglio, finalizzandola però solo venerdì scorso, col voto contrario di Polonia e Ungheria. Il regolamento pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale europea ha valenza retroattiva, perché tiene conto del periodo partito già l’1 agosto. In questi mesi gli Stati membri sono chiamati a ridurre del 15% idi gas. Questa riduzione è volontaria, ma diventa obbligatoria nel caso in cui il Consiglio Ue decreti ...

