Salernitana | De Sanctis promette almeno quattro acquisti e su Piatek | “Appetibile”

(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – A meno di un mese dalla chiusura del calciomercato, Morgan Detorna a presentarsi davanti ai microfoni. Il direttore sportivo dellaha tenuto, questa mattina, una conferenza stampa per fare il punto sulle trattative della società granata. Un mercato non semplice per l’ex portiere di Napoli e Roma, chiamato a rinforzare la rosa a disposizione di Davide Nicola. Gli impegni di Coppa Italia, con il Parma, e di campionato, debutto con la Roma, si avvicinano e l’esigenza di completare l’organico aumenta con il passare dei giorni. Queste le parole di Derilasciate agli organi di informazione: Mercato – “Fino a questo momento è stato fatto un buon lavoro. Partivamo da una situazione che imponeva di rivedere la rosa in larga scala. Non si possono trascurare gli otto ...

