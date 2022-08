LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: subito 6.24 per Amani nel lungo! Mori in testa con 62.97 (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.28: Rachele Mori! L’azzurra con 62.97 va al comando della gara! 22.27: Si migliora la giapponese Murakami con 61.45 22.26: Ancora Giamaica nei 100 ostacoli. Personale e vittoria in semifinale per James con 12?94, secondo posto per la spagnola Blanquer con 13?34. Le ripescate sono la indiana Agasara e la svizzera Guignard 22.25: Stronati supera 2 metri al primo tentativo 22.23: Errore di Furlani al primo tentativo a 2 metri 22.22: Non si migliora Marta Amani con 6.21 e dunque resta seconda quando si sta per completare la seconda rotazione 22.21: La tedesca Julien si inserisce al terzo posto nel martello con 60.63. Nel frattempo arriva la pioggia 22.20: Tra poco il via della terza batteria dei 100 ostacoli: Jessop (Gbr), Biernacki (Nor), Valiharju (Fin), Blanquer (Esp), James ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.28: Rachele! L’azzurra con 62.97 va al comando della gara! 22.27: Si migliora la giapponese Murakami con 61.45 22.26: Ancora Giamaica nei 100 ostacoli. Personale e vittoria in semifinale per James con 12?94, secondo posto per la spagnola Blanquer con 13?34. Le ripescate sono la indiana Agasara e la svizzera Guignard 22.25: Stronati supera 2 metri al primo tentativo 22.23: Errore di Furlani al primo tentativo a 2 metri 22.22: Non si migliora Martacon 6.21 e dunque resta seconda quando si sta per completare la seconda rotazione 22.21: La tedesca Julien si inserisce al terzo posto nel martello con 60.63. Nel frattempo arriva la pioggia 22.20: Tra poco il via della terza batteria dei 100 ostacoli: Jessop (Gbr), Biernacki (Nor), Valiharju (Fin), Blanquer (Esp), James ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri ultimo assalto al podio con Furlani Mori e Amani! - #Atletica… - sportli26181512 : Wanda Diamond League, a Chorzow il nono appuntamento: orari e programma: Sabato 6 agosto, a Chorzow, il nono appunt… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: bene Lomuscio e Traina nella marcia eliminata la 4×400 femminile -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Traina si stacca dal gruppo di testa nella 10000 metri di marcia -… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: attesa per Furlani e Mori, occhio al triplo -