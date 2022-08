Anche i presidi contro il “docente esperto”. Giannelli: “Nessuno parla davvero di scuola, i problemi ce ne sono molti” (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel Decreto Aiuti bis spunta la figura del "docente esperto" che guadagnerà di più. L'inserimento del provvedimento, però, desta più di una perplessità e varie polemiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel Decreto Aiuti bis spunta la figura del "" che guadagnerà di più. L'inserimento del provvedimento, però, desta più di una perplessità e varie polemiche. L'articolo .

Bettabetta59 : RT @orizzontescuola: Anche i presidi contro il “docente esperto”. Giannelli: “La scuola non può andare avanti così” - orizzontescuola : Anche i presidi contro il “docente esperto”. Giannelli: “La scuola non può andare avanti così” - Drake66010832 : @Kjj_it @RoccoMurciano @LisaS_1981 @MedBunker In realtà è anche difficile dargli i dati dato che non si sa per cosa… - aiDelMonaco : @a_viscomi @tonyo1969 @svimez @Deputatipd @pdnetwork @SianiPaolo @EnricoLetta @graziano_delrio @RosaMDiGiorgi… - Ypsilon12951411 : @mlupoi @AlvisiConci Nessun livore da parte mia, solo curiosità “ ha combinato solo disastri “ è argomento ricorren… -