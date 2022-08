Accendere la tv per vedere la morte della creatività assoggettata al potere (Di venerdì 5 agosto 2022) Da quant’è che in televisione non vediamo qualcosa di insolito? Qual è l’ultimo programma che vi ha colto di sorpresa? Quanto può essere utile (per chi la tv la fa e per chi la tv la deve guardare)... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 5 agosto 2022) Da quant’è che in televisione non vediamo qualcosa di insolito? Qual è l’ultimo programma che vi ha colto di sorpresa? Quanto può essere utile (per chi la tv la fa e per chi la tv la deve guardare)... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lucia_1982_ : Quando ti fai svegliare per accendere la lavatrice, che non la fotografi l'alba?! - giovannidalloli : @GiovaQuez in effetti da quando ho fatto la quarta dose di notte mi muovo per casa senza accendere la luce. Più ch… - MisterT_87 : @realDonadelLuca Taglierino ben affilato; si appoggia la lama al bordo e si tagliano le pagine, usarle per pulirsi… - mizio154 : @ImGlad73 @BonoVoxel @Figo_mancato @JediPerLItalia Come la smaltiamo è secondario, sai qualche offerte per accendere le candele? - Aldebaran1894 : @4everAnnina @SaffronHorizon @barbarab1974 In effetti finisce con one! Per tanto tempo pensavo ci facesse ma oramai… -