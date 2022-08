iGMaurizio : RT @Gazzetta_it: Roma-Shakthar verso il sold-out: sarà una festa con la presentazione della squadra - sportli26181512 : Roma-Shakthar verso il sold-out: sarà una festa con la presentazione della squadra: Roma-Shakthar verso il sold-out… - LorenzoFracassa : RT @Gazzetta_it: Roma-Shakthar verso il sold-out: sarà una festa con la presentazione della squadra - Gazzetta_it : Roma-Shakthar verso il sold-out: sarà una festa con la presentazione della squadra - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: ?? Roma-Shakthar: tra primo e secondo tempo si esibirà Blanco Il cantante romanista sarà presente allo Stadio Olimpico p… -

- Shakhtar, amichevole, 63mila gli spettatori ad oggi previsti. Stadio strapieno per la prima di Mou, dei giocatori e dei nuovi acquisti dopo la pausa estiva e per questo la società ha deciso di ......dal Granada per 10 milioni) e Marcos Antonio (pagato 8 milioni più 2 di bonus allo), ... Quelli che sull'altra sponda del Tevere sta piazzando a raffica la. Acquisti di alto livello che ...La Roma piazza finalmente il colpo Wijnaldum: l’olandese atterra a Ciampino alle 17.30 Inizia l’avventura di Georgino Wijnaldum alla Roma: il centrocampista olandese atterrerà a Roma all’aeroporto di ...Blanco non è solo l'artista del momento ma è anche un grande tifoso della Roma Calcio. Presente nella notte dei festeggiamenti ...