La storia della piccola Diana, morta di stenti e di mancanza d’amore (Di giovedì 4 agosto 2022) Io non volevo scrivere nulla sulla morte della piccola Diana, la bambina lasciata morire di stenti, di fame e di sete, nel suo lettino da campeggio. Non volevo perché una parola poteva essere poco, e due potevano essere troppe. Non volevo scriverne perché quello che è accaduto a questo scricciolo è quanto di più disumano possa essere anche solo immaginato, perché volevo chiudere gli occhi e immaginarmela felice in un altro posto, in un altro luogo, dove le sue pene avessero avuto una fine, ma soprattutto, perché sono una madre. Sì, io sono una madre, prima di essere una donna, una moglie, una giornalista, una figlia, io sono e mi sento una madre, e in quell’abbandono non riesco ad immedesimarmi, nemmeno per un singolo istante. Non riesco, come altri hanno fatto, a cercare di capire il contorno, non riesco a trovare ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 agosto 2022) Io non volevo scrivere nulla sulla morte, la bambina lasciata morire di, di fame e di sete, nel suo lettino da campeggio. Non volevo perché una parola poteva essere poco, e due potevano essere troppe. Non volevo scriverne perché quello che è accaduto a questo scricciolo è quanto di più disumano possa essere anche solo immaginato, perché volevo chiudere gli occhi e immaginarmela felice in un altro posto, in un altro luogo, dove le sue pene avessero avuto una fine, ma soprattutto, perché sono una madre. Sì, io sono una madre, prima di essere una donna, una moglie, una giornalista, una figlia, io sono e mi sento una madre, e in quell’abbandono non riesco ad immedesimarmi, nemmeno per un singolo istante. Non riesco, come altri hanno fatto, a cercare di capire il contorno, non riesco a trovare ...

Pontifex_it : Il mio #ViaggioApostolico in #Canada è stato un pellegrinaggio penitenziale. Insieme abbiamo fatto memoria: la memo… - anperillo : Questo splendido video, se fosse stato realizzato per la conferma di #Mertens e non per la sua partenza, si sarebbe… - EnricoLetta : Hanno fatto un danno enorme all’Italia facendo cadere il governo #Draghi che si preparava a dare una mensilità in p… - xxEgo : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: NETTUNO (ROMA) - dal nostro inviato. I racconti sui fatti del fronte interno e del Pacifico nella II Guerra mondiale, ier… -