Aereo bloccato in pista sotto il sole per ore: i passeggeri si sentono male e chiamano l'ambulanza (Di giovedì 4 agosto 2022) Dovevano partire alle 17, ma l'Aereo è stato riprogrammato alle 22.15 e i passeggeri hanno dovuto aspettare seduti all'interno del velivolo, senza aria condizionata: in molti si sono sentiti male per il caldo, tanto che è stato necessario chiedere l'intervento di due ambulanze della Croce rossa. È successo ad Orio al Serio (aeroporto di Bergamo): l'edizione locale de il Corriere della sera precisa che sei persone sono state curate sul posto. Nessuna di loro ha scelto il ricovero. Sono stati gli stessi passeggeri del volo UJ931 della compagnia Al Masria, diretto al Cairo, a chiamare il 118. Il decollo era previsto nel pomeriggio, ma l'Aereo ha perso lo slot ed è dovuto restare in pista in attesa del nuovo orario di partenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

