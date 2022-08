4 agosto 1999: Il Messico vince la Confederations Cup (VIDEO) (Di giovedì 4 agosto 2022) 4 agosto 1999: Il Messico batte il Brasile e conquista la Confederations Cup Il 4 agosto del 1999, in Messico, i padroni di casa giocano la finale di Confederations Cup contro il Brasile e vincono 4 a 3. E’ il punto più alto nella storia calcistica del “Tricolor”. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 4 agosto 2022) 4: Ilbatte il Brasile e conquista laCup Il 4del, in, i padroni di casa giocano la finale diCup contro il Brasile e vincono 4 a 3. E’ il punto più alto nella storia calcistica del “Tricolor”. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

