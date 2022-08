Ucraina, l'esercito russo ha distrutto un deposito di armi provenienti dalla Polonia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il ministero della Difesa russo ha annunciato la distruzione, nella regione di Leopoli in Ucraina occidentale, di un 'deposito di armi ricevute dalle Forze armate ucraine dalla Polonia'. Come ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il ministero della Difesaha annunciato la distruzione, nella regione di Leopoli inoccidentale, di un 'diricevute dalle Forze armate ucraine'. Come ha ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Circa 41.350 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di… - LG85344390 : @Ivarden1 @reinholdbaci @Nerocattivo1 @jacopo_iacoboni È un esercito del cazzo, andrebbe bene per la prima guerra m… - russianfox5 : Quel comico di Massaro (lo so, mi sono fissata con lui) vuole che l’Ucraina prenda il posto della Russia nel Consig… - xhexfotwit : @busettodavide La #Cina deve stare attenta perché #Taiwan non è l'#ucraina , da 70 anni si preparano ad una invasio… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'UCRAINA | Circa 41.350 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo… -