Totti beccato di nuovo a casa di Noemi | fra loro è ormai ufficiale

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 agosto 2022) FrancescoBocchi sono a tutti gli effetti una coppia e – nonostante manchi da partel’ufficialità – non fanno più niente per nascondersi. Questa settimana, infatti, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato altre foto che ritraggono l’ex calciatore uscire didella ragazza. Nel dettaglio Francescoè stato visto prima entrare adiBocchi verso le 21.30 di sera e poi uscire il giorno dopo verso le 10.30 del mattino. I due, quindi, hanno passato la notte insieme. A tal proposito ecco come racconta la vicenda il portale GossipeTv: “Solo pochi giorni fa, come raccontano i paparazzi,è stato visto entrare alle 21.30 dal cancello che porta all’abitazione della Bocchi. Verso le dieci e trenta ...