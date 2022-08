Sos Med | Msf e Sea watch a Ue | “Subito attività ricerca e soccorso”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sos Mediterranee, Medici Senza Frontiere (MSF) e Searichiedono “con urgenza l’avvio di un’di(SAR) gestita a livello europeo nel Mediterraneo centrale per prevenire ulteriori morti”. “In cinque giorni la Geo Barents, nave SAR di MSF, e la Ocean Viking, nave SAR di Sos Med in partnership con la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, hanno salvato sedici imbarcazioni in difficoltà, mentre la settimana precedente la Sea-3 avevacinque imbarcazioni per un totale di 444 persone. Senza la presenza di navi civili dinel Mediterraneo centrale, i bambini, le donne e gli uomini soccorsi durante queste operazioni di salvataggio sarebbero stati ...

