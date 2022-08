Lutto in casa Milan: è morto Villiam Vecchi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Villiam Vecchi se n'è andato all'età di 73 anni. Il cordoglio del Milan: "Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e nister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022)se n'è andato all'età di 73 anni. Il cordoglio del: "Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e nister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007"

calciomercatoit : ? Lutto in casa #Milan, si è spento all'età di 73 anni Villiam #Vecchi ???? - infoitsport : Lutto in casa Milan: è scomparso Villiam Vecchi - MilanSpazio : Lutto in casa Milan: è scomparso Villiam Vecchi - infoitsport : Lutto in casa Milan: è morto Villiam Vecchi, portiere degli anni '60 e '70 - CalcioWeb : E' morto l'ex portiere #VilliamVecchi: un grave lutto per il calcio italiano e in casa #Milan -