FirenzePost : Lago di Vagli: cane precipita in un dirupo. Salvato dai vigili del fuoco con tecnica Saf - HariSeldon : Vagliandodisotto @ Lago di Vagli -

Firenze Post

I Vigili del fuoco del comando di Lucca distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti alle 13:50 di oggi, 31 luglio, presso ildiper soccorrere un cane caduto in un dirupo di 10 metri. La ...I Vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo, sono intervenuti poco prima delle ore 14 di oggi, domenica 31 luglio 2022, presso ildiper soccorrere un cane caduto in un dirupo di 10 metri. La squadra dei vigili del fuoco ha allestito la manovra Saf con tecniche (speleo, alpino e fluviale) e ha recuperato l'animale il ... Lago di Vagli: cane precipita in un dirupo. Salvato dai vigili del fuoco con tecnica Saf I Vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti alle 13:50 di oggi, 31 luglio 2022, presso il lago di Vagli per soccorrere un cane caduto in un dirup ...Un cane caduto in un dirupo di dieci metri e' stato salvato dai vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo, che sono sono intervenuti alle ore 13:50 presso il lago di Vagli pe ...