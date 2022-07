Beatrice Valli resta senza baby sitter e parla di reddito di cittadinanza facendo arrabbiare qualcuno (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime ore Beatrice Valli ha chiacchierato un po’ con chi la segue sui social anche per spiegare come mai non abbia passato questo fine settimana a Capri, in compagnia di suo marito. Un fine settimana speciale visto che si festeggiavano i due mesi di matrimonio. Beatrice sui social ha spiegato che era tutto organizzato e che lei e Marco Fantini avrebbero dovuto lasciare Milano, alla volta di Capri, per il fine settimana insieme solo che all’ultimo momento, le persone che avrebbero dovuto badare ai piccoli, hanno avuto dei problemi di famiglia e così tutto è stato rimandato. Nella chiacchiera poi, la Valli ha continuato a parlare e ha spiegato di come nell’ultimo periodo, trovare dei collaboratori per casa e famiglia ( quindi tate, baby sitter o signore delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime oreha chiacchierato un po’ con chi la segue sui social anche per spiegare come mai non abbia passato questo fine settimana a Capri, in compagnia di suo marito. Un fine settimana speciale visto che si festeggiavano i due mesi di matrimonio.sui social ha spiegato che era tutto organizzato e che lei e Marco Fantini avrebbero dovuto lasciare Milano, alla volta di Capri, per il fine settimana insieme solo che all’ultimo momento, le persone che avrebbero dovuto badare ai piccoli, hanno avuto dei problemi di famiglia e così tutto è stato rimandato. Nella chiacchiera poi, laha continuato are e ha spiegato di come nell’ultimo periodo, trovare dei collaboratori per casa e famiglia ( quindi tate,o signore delle ...

