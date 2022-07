Pensione troppo bassa, si possono annullare le dimissioni presentate? (Di sabato 30 luglio 2022) Se dopo averle presentato ,ci si rende conto che la Pensione spettante è troppo bassa si può chiedere la revoca delle dimissioni con riammissione in servizio? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 luglio 2022) Se dopo averle presentato ,ci si rende conto che laspettante èsi può chiedere la revoca dellecon riammissione in servizio? L'articolo .

orizzontescuola : Pensione troppo bassa, si possono annullare le dimissioni presentate? - gianluca1960cim : @NoSenSe3333 Io ho già fatto domanda (accolta) per anticipare la pensione, vendo questi 95mq di appartamento, diven… - tequi3 : @brunkkk @SandroR75196788 Sempre detto che andare in pensione troppo presto non giova alle casse dello stato né all… - Angela60759484 : @matteosalvinimi @LegaSalvini Dipende da voi! La gente è stanca di aumenti, Sanità in molti casi allo sfacelo,stipe… - ClaraZanardi1 : @ocram479102 @TrigilaR @itsmeback_ La reversibilità può anche essere una fregatura. Se hai una pensione alta ti dan… -