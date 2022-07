Il sogno di ' Mulinum' si avvera a Buonconvento - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 30 luglio 2022) Nel 2016 era soltanto unracchiuso in un post sui social. In pochi mesi è diventato il più grande crowdfunding online nel settore agricolo. E adesso è diventato realtà. Alle 19.30 aprirà...

Nazione_Siena : Il sogno di ’Mulinum’ si avvera a Buonconvento - salutegreen24 : (Adnkronos) - Nel 2016 era soltanto un sogno ma in pochi mesi è diventato il più grande crowdfunding online nel set… -

Nel 2016 era soltanto unracchiuso in un post sui social. In pochi mesi è diventato il più grande crowdfunding online nel settore agricolo. E adesso è diventato realtà. Alle 19.30 apriràa Castelnuovo Tancredi ...Nel 2016 era soltanto unma in pochi mesi è diventato il più grande crowdfunding online nel settore agricolo, che, ... senza alcun finanziamento pubblico, finalmente,apre a Buonconvento, ...Nel 2016 era soltanto un sogno racchiuso in un post sui social. In pochi mesi è diventato il più grande crowdfunding online nel settore agricolo. E adesso è diventato realtà. Alle 19.30 aprirà Mulinum ...Stefano Caccavari, 34 anni, si entusiasma raccontando del nuovo traguardo raggiunto: lo sbarco in Toscana del suo Mulinum, nato a San Floro, nel Catanzarese ...