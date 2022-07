Ferrara, pensionata trovata morta in casa: forse avvelenata. Arrestata la figlia di 38 anni (Di sabato 30 luglio 2022) Orrore a Ferrara. È stata fermata la figlia della 62enne trovata morta in casa. La donna, 38 anni, è stata trasferita al carcere femminile di Bologna. Tutto è iniziato ieri sera quando, intorno alle 23, una coppia di cittadini si è presentata al Comando della Stazione dei Carabinieri di Ferrara Principale preoccupata per le sorti di un’amica: Sonia Diolaiti. Residente in via Ortigara. Che da un paio di giorni non rispondeva al telefono né al citofono di casa. Sul posto le pattuglie delle Stazioni di Ferrara e Porotto insieme ai vigili del fuoco, entrati nell’appartamento dalla finestra del primo piano. Ferrara, donna trovata in casa morta La donna era a terra, nel ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) Orrore a. È stata fermata ladella 62ennein. La donna, 38, è stata trasferita al carcere femminile di Bologna. Tutto è iniziato ieri sera quando, intorno alle 23, una coppia di cittadini si è presentata al Comando della Stazione dei Carabinieri diPrincipale preoccupata per le sorti di un’amica: Sonia Diolaiti. Residente in via Ortigara. Che da un paio di giorni non rispondeva al telefono né al citofono di. Sul posto le pattuglie delle Stazioni die Porotto insieme ai vigili del fuoco, entrati nell’appartamento dalla finestra del primo piano., donnainLa donna era a terra, nel ...

