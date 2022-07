Allarme rientrato sull'Adriatico, il bagno in mare si può fare (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Il primo è stato il Comune di Rimini a tranquillizzare i bangnanti e a comunicare che i valori delle acque erano nella norma, a differenza di quanto evidenziato dalle analisi dell'Arpae. Poi la stessa agenzia regionale ha stabilito che nelle 22 località balneari in cui erano emersi alti livelli di escherichia coli l'Allarme è rientrato. "Già nel pomeriggio - fanno sapere gli assessori regionali Priolo e Corsini - sono attese le ordinanze dei sindaci di ritiro dei divieti temporanei di balneazione. I valori delle analisi aggiuntive dei campioni fatte da Arpae in tutti e 22 i punti della Costa romagnola che risultavano ancora fuori norma, sono infatti risultati sottosoglia". Secondo i tecnici, le ipotesi per spiegare i risultati, anomali, dei campionamenti effettuati martedì 26 luglio sono al momento riconducibili a un insieme di condizioni ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Il primo è stato il Comune di Rimini a tranquillizzare i bangnanti e a comunicare che i valori delle acque erano nella norma, a differenza di quanto evidenziato dalle analisi dell'Arpae. Poi la stessa agenzia regionale ha stabilito che nelle 22 località balneari in cui erano emersi alti livelli di escherichia coli l'. "Già nel pomeriggio - fanno sapere gli assessori regionali Priolo e Corsini - sono attese le ordinanze dei sindaci di ritiro dei divieti temporanei di balneazione. I valori delle analisi aggiuntive dei campioni fatte da Arpae in tutti e 22 i punti della Costa romagnola che risultavano ancora fuori norma, sono infatti risultati sottosoglia". Secondo i tecnici, le ipotesi per spiegare i risultati, anomali, dei campionamenti effettuati martedì 26 luglio sono al momento riconducibili a un insieme di condizioni ...

