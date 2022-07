Si colpisce alla gola con accetta mentre taglia sughero, morto sul lavoro a 18 anni (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Stava tagliando sughero con un’accetta quando, a causa di un movimento sbagliato, si è ferito alla gola con la lama. Così è morto sul lavoro un diciottenne nelle campagne dell’Oristanese, in Sardegna. Il giovane di Alà dei sardi (Sassari) lavorava per una ditta del suo paese impegnata nelle campagne di Santu Lussurgiu, nell’Oristanese. I colleghi e i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvarlo: è morto dissanguato. Tra i sugheri della frazione San Leonardo, assieme ai carabinieri, è arrivato il magistrato di turno. Dai primi accertamenti è emerso che il giovane ha fatto tutto da solo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Stavandocon un’quando, a causa di un movimento sbagliato, si è feritocon la lama. Così èsulun diciottenne nelle campagne dell’Oristanese, in Sardegna. Il giovane di Alà dei sardi (Sassari) lavorava per una ditta del suo paese impegnata nelle campagne di Santu Lussurgiu, nell’Oristanese. I colleghi e i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvarlo: èdissanguato. Tra i sugheri della frazione San Leonardo, assieme ai carabinieri, è arrivato il magistrato di turno. Dai primi accertamenti è emerso che il giovane ha fatto tutto da solo. L'articolo proviene da Italia Sera.

