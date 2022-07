RossanaGiannan2 : RT @ElenaCarnevali: Oggi Orban dichiara:’mie frasi sulle razze,un punto di vista culturale'. Appunto!per @pdnetwork è incompatibile con il… - mimmolipari : RT @ElenaCarnevali: Oggi Orban dichiara:’mie frasi sulle razze,un punto di vista culturale'. Appunto!per @pdnetwork è incompatibile con il… - PrinceDavid_BEL : RT @ElenaCarnevali: Oggi Orban dichiara:’mie frasi sulle razze,un punto di vista culturale'. Appunto!per @pdnetwork è incompatibile con il… - Deputatipd : RT @ElenaCarnevali: Oggi Orban dichiara:’mie frasi sulle razze,un punto di vista culturale'. Appunto!per @pdnetwork è incompatibile con il… - ElenaCarnevali : Oggi Orban dichiara:’mie frasi sulle razze,un punto di vista culturale'. Appunto!per @pdnetwork è incompatibile con… -

Agenzia ANSA

Il premier ungherese Viktordifende "il suo punto di vista culturale" sulle razze miste che ha suscitato molte polemiche. "A volte capita che parlo in un modo che puo' essere frainteso, ma ho chiesto al cancelliere (Karl ...' So per certo, dallefonti nel Dipartimento di Stato, che l'amministrazione americana ...i passati legami ' pericolosi' di Fratelli d'Italia con forze anti europee come il governo di Viktor, ... Orban: "Mie frasi sulle razze un punto di vista culturale" - Mondo Il premier ungherese Viktor Orban difende 'il suo punto di vista culturale' sulle razze miste che ha suscitato molte polemiche. 'A volte capita ...Continua a far polemica il discorso del premier ungherese Viktor Orban pronunciato il weekend scorso in Romania, nel quale il capo del governo di Budapest si scagliava contro la "razza mista". (ANSA) ...