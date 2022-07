Mattarella a Ravenna per i cento anni dall' assalto alla federazione delle Cooperative

(Di giovedì 28 luglio 2022) AGI -commemora ianni dall'fascistasede della, capeggiato da Italo Balbo e da Dino Grandi e preludio della marcia su Roma, e il Presidente della Repubblica ricorda che la democrazia del nostro Paese "è stata - è - una conquista del popolo" che va da tutti "rigenerata ogni giorno, chiamando i più giovani a esserne protagonisti". Sergio- salutato calorosamente e con lunghi applausi nel teatro Alighieri dove si svolge la cerimonia - invita a non dimenticare gli insegnamenti di quei giorni, quella "pagina di violenza, di devastazione e di morte" che avrebbe portato "perdita della libertà per gli italiani, con l'avvio della stagione buia della dittatura fascista". ...

Sergio Mattarella ha visitato il Palazzo della Provincia di Ravenna, in occasione delle celebrazioni del centenario dell'assalto squadrista alla sede della Federazione delle Cooperative. Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione della cerimonia commemorativa del centenario dell'assalto fascista alla sede della Federazione delle Cooperative, a Ravenna. "A noi tocca" Il Capo dello Stato partecipa alla celebrazione dell'anniversario e condanna l'assalto fascita che segnò "l'avvio della stagione buia della dittatura". E avverte: "La democrazia è stata una conquista Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, stamani, 28 luglio, è stato ospite al teatro Alighieri di Ravenna in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'assalto fascista