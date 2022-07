Incendio sul Carso, evacuata l'intera frazione di San Michele - Protezione Civile: "La situazione peggiora" (Di giovedì 28 luglio 2022) commenta Il sindaco di Savogna d'Isonzo ( Gorizia ), Luca Pisk, ha firmato un'ordinanza con cui dispone l'evacuazione immediata dell'intera frazione di San Michele del Carso , a causa del forte vento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 luglio 2022) commenta Il sindaco di Savogna d'Isonzo ( Gorizia ), Luca Pisk, ha firmato un'ordinanza con cui dispone l'evacuazione immediata dell'di Sandel, a causa del forte vento ...

poliziadistato : Fabio è il poliziotto intervenuto a Voltri (Ge) per salvare Mirko e sua figlia saliti sul tetto per sfuggire alle f… - vigilidelfuoco : Sotto controllo l'#incendio di alcune baracche a #Firenze in via dell'Isolotto. Le 3 squadre dei #vigilidelfuoco su… - TgrRaiFVG : INCENDIO SUL CARSO ISONTINO Un video diffuso tramite WhatsApp dà l'idea della velocità con la quale il fronte del f… - TriskellStefi : RT @ARPAFVG: ?? In seguito al nuovo #incendio scoppiato sul #Carso goriziano, località Devetachi, #ArpaFVG ha riattivato le squadre di contr… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Incendio sul Carso, il sindaco di Gorizia: 'Il nuovo rogo è doloso'. Evacuate tre frazioni -