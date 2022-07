Grey’s Anatomy | altra new entry nel cast della stagione 19

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Non solo Adelaide Kane Si continua ad arricchire e ingrandire il, numero 19, di. Dopo l’aggiunta di Adelaide Kane arriva anche Harry Shum Jr. Volti nuovi e freschi per lo show ideato da Shonda Rhimes. L’attore ha già recitato in Glee e poi anche in Shadowhunters. In Greys’, così come la Kane, andrà a vestire i panni di nuovo specializzando insieme a Alexis Floyd, Niko Terho, Midori Francis e al solito. Leggi anche:: nuovo ingresso nelA darne notizia il sito Deadline. Il suo personaggio porta il nome di Daniel “Blue” Kwan, ragazzo brillante molto sveglio, generoso ma anche competititivo. Tratti che ai nostalgici ricorderanno quelli di Cristina Yang. Il ...