Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi stanno ancora insieme? La conduttrice rompe il silenzio: tutta la verità (Di giovedì 28 luglio 2022) Nei mesi passati si vociferava di una presunta crisi coniugale tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice televisiva non ha mai voluto esporsi su questo argomento. Adesso però, alla vigilia dell’esordio del suo nuovo show “Boomerissima”, la Marcuzzi rilascia una lunga intervista al settimanale “Oggi”, in cui parla del suo rapporto con il marito. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto…) Alessia Marcuzzi, la foto sui social sorprende i fan: nessuno se lo sarebbe aspettato La carriera e la vita privata di Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi è una conduttrice televisiva molto famosa e amata dal pubblico italiano. Ha ... Leggi su tvzap (Di giovedì 28 luglio 2022) Nei mesi passati si vociferava di una presunta crisi coniugale traMarconi. Latelevisiva non ha mai voluto esporsi su questo argomento. Adesso però, alla vigilia dell’esordio del suo nuovo show “Boomerissima”, larilascia una lunga intervista al settimanale “Oggi”, in cui parla del suo rapporto con il marito. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto…), la foto sui social sorprende i fan: nessuno se lo sarebbe aspettato La carriera e la vita privata diè unatelevisiva molto famosa e amata dal pubblico italiano. Ha ...

Newsale72634882 : Alessia Marcuzzi svela il vero motivo per cui ha creato una grande famiglia allargata - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi: la confessione sul rapporto col marito | Gossip Blog #alessia #marcuzzi #confessione #rapporto… - 361_magazine : Alessia Marcuzzi torna a parlare dell’addio a Mediaset - modamadeinitaly : Una sorpresa IN ANTEPRIMA: Christmas Capsule 2021 Marksandangels!? dal blog di Alessia Marcuzzi - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello 10', reunion di ex gieffini al mare e Alessia Marcuzzi si commuove #gf10 -