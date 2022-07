"Chi guiderà il governo": dai vertici FdI una bomba su Cav e Salvini. Caos-centrodestra (Di mercoledì 27 luglio 2022) Domani è previsto l'atteso vertice del centrodestra. Argomento caldissimo: la premiership... «Anche se non dovrebbe essere un argomento di discussione. Fin dal '94 nel centrodestra la regola vuole che la premiership spetti al partito che prende più voti. All'epoca la partita era impari perché Forza Italia faceva la parte del leone. Ma in campagna elettorale tutti concorrevano con questo obiettivo. Questa regola è durata fino a oggi. Ed è solo grazie a questa che l'alleanza è durata così a lungo...». Giovanbattista Fazzolari è il responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Pragmatico, ancorato alla vocazione occidentale della destra italiana. Concede di rado interviste. Questi, però, sono giorni interessanti. Dunque... Senatore, la Meloni ha tagliato la testa al toro: senza accordo sul candidato premier non ha senso andare al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Domani è previsto l'atteso vertice del. Argomento caldissimo: la premiership... «Anche se non dovrebbe essere un argomento di discussione. Fin dal '94 nella regola vuole che la premiership spetti al partito che prende più voti. All'epoca la partita era impari perché Forza Italia faceva la parte del leone. Ma in campagna elettorale tutti concorrevano con questo obiettivo. Questa regola è durata fino a oggi. Ed è solo grazie a questa che l'alleanza è durata così a lungo...». Giovanbattista Fazzolari è il responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Pragmatico, ancorato alla vocazione occidentale della destra italiana. Concede di rado interviste. Questi, però, sono giorni interessanti. Dunque... Senatore, la Meloni ha tagliato la testa al toro: senza accordo sul candidato premier non ha senso andare al ...

