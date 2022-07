Cancellato il volo del figlio Matteo | si presenta sul palco Andrea Bocelli | “Mi dispiace per tutta quella parte del gentil sesso che si aspettava lui” Ecco cos’è successo

(Di martedì 26 luglio 2022) Il caos dei ritardi e dei voli cancellati, a causa del personale ridotto e delle varie problematiche legate agli orari pressanti di piloti e steward, colpisce tutti, nessuno escluso. Il giovane tenoreavrebbe dovutorsi suldella Versiliana, a Marina di Pietrasanta, per la serata-evento “Note d’autore”, legata alla memoria del grande paroliere Giancarlo Bigazzi.Junior aveva undalla Germania che è stato, last minute. Quando i figli sono in difficoltà, c’è sempre la famiglia pronta ad intervenire. Ed è proprio quello che è accaduto. Dunque a salire sulscenico, a sorpresa, è stato il padreche con ironia ha sottolineato: “Succede che di solito ...

redazionerumors : Un volo cancellato impedisce di esibirsi al figlio Matteo, al suo posto arriva il padre, accolto con piacevole stup… - marcoarcorcocoo : @sociofra @PaoloBorg @kalibiro @ero_coso @IsmaelBarbirato @claudiopanarel7 @AlbertoLetizia2 @PaoloOrsi7… - 22rufi66 : @gabrielevalmont Di che ti hanno cancellato il volo - 22rufi66 : @FrancescaLater3 Fortuna tua che il volo parte (senza essere stato spostato o cancellato) - rinaeide : la ryanair deve smetterla di mandarmi email inutili perché a 6 giorni dalla partenza ogni email mi fa crepare per p… -

Quest'estate Lufthansa ha giàmigliaia di voli da e per i suoi hub nazionali di ... I piani dierano noti da mesi, serviva solo aumentare il personale di sicurezza e di gestori del ...In realtà abbiamo trascorso 10 ore dentro la struttura prima che qualcuno ci avvisasse verso le 22 di domenica che ilera stato, il ritorno era previsto inizialmente per il primo ..."Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza, la vostra maleducazione, la vostra mancanza di rispetto per chi lavora". (ANSA) ...Il tuo volo è stato cancellato Da oggi non hai più nulla da temere perché potrebbero spettarti fino a 600 euro. Scopriamolo insieme.