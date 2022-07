Arsenal, ancora interesse per Paqueta (Di martedì 26 luglio 2022) L'Arsenal sarebbe interessato a Lucas Paqueta del Lione. Come riportato da Media Foot però, i Gunners non avrebbero ancora avanzato... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) L'sarebbe interessato a Lucasdel Lione. Come riportato da Media Foot però, i Gunners non avrebberoavanzato...

_Morik92_ : Recap situazione #Arthur - Piace all'#Arsenal, come lo scorso gennaio, ma non c'è ancora stato un contatto con la… - VolCasciavit : @marcullo02 @DiMarzio Comunque sto calciomercato è pieno di telenovele, Barcellona Lewa è iniziata a maggio; idem K… - MatteoMascia13 : Mi sbaglierò, ma secondo me se #Arthur va all'Arsenal si rovina ancora di più. La Premier è un campionato dove si c… - ragazzicalcetto : L'accordo di Tielemans, in stallo - come conferma il presidente del Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha: 'Non è ni… - ClockEndItalia : ??????: ?????????? ?? ?????????? È solo un'amichevole estiva ma lasciatemi godere ancora un po' di un risultato e di una prestaz… -