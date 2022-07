WTA Varsavia 2022: passano il turno Garcia, Siniakova e Golubic. Eliminata Gracheva (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è conclusa da poco la prima giornata del WTA 250 di Varsavia. Sulla terra rossa polacca si sono disputati oggi i primi sei match valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Avanzano al secondo turno Caroline Garcia, Katerina Siniakova e Viktorija Golubic. La francese (testa di serie n.5) supera per 7-5 6-4 la giapponese Misaki Doi (n.97 del ranking), la ceca (n.8 del seeding) sconfigge la connazionale Jesika Maleckova (n.216 al mondo) per 6-2 6-4 e la svizzera (n.103 WTA) ha la meglio sull’olandese Arianne Hartono (n.169 del ranking) con il punteggio di 6-4 5-7 6-3. Niente da fare invece per la russa Varvara Gracheva (n.9 del seeding), sconfitta dalla brasiliana Laura Pigossi (n.113 al mondo) per ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è conclusa da poco la prima giornata del WTA 250 di. Sulla terra rossa polacca si sono disputati oggi i primi sei match valevoli per il primoe lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Avanzano al secondoCaroline, Katerinae Viktorija. La francese (testa di serie n.5) supera per 7-5 6-4 la giapponese Misaki Doi (n.97 del ranking), la ceca (n.8 del seeding) sconfigge la connazionale Jesika Maleckova (n.216 al mondo) per 6-2 6-4 e la svizzera (n.103 WTA) ha la meglio sull’olandese Arianne Hartono (n.169 del ranking) con il punteggio di 6-4 5-7 6-3. Niente da fare invece per la russa Varvara(n.9 del seeding), sconfitta dalla brasiliana Laura Pigossi (n.113 al mondo) per ...

zazoomblog : Wta Varsavia 2022: programma e orari di martedì 26 luglio con Paolini Cocciaretto ed Errani - #Varsavia #2022:… - sportface2016 : #WtaVarsavia 2022: programma e orari di martedì 26 luglio con #Paolini, #Cocciaretto ed #Errani - newsfresche : RT @OA_Sport: A Varsavia Sara Errani entra in tabellone principale, ribadendo la superiorità su Paula Ormaechea - losporta360g : Sara Errani conquista il Main Draw del WTA 250 di Varsavia battendo nella finale delle qualificazioni l'argentina P… - Ilsuperbo89 : Evvaaaaaaaaai Sarita! Altro 250 per lei e stavolta speriamo in un sorteggio positivo! Urgono punti per evitare le Q… -