«Mi muove il desiderio di provare a lasciare un segno delicato nelle vite degli altri, affinche? le sofferenze di coloro che stanno per morire, o di coloro che sopravvivono, siano piu? lievi» (Di lunedì 25 luglio 2022) Abruzzese, 46 anni, Giovanna Bianco lavora come psicologa psicoterapeuta d'emergenza con Emergency. Per due mesi, appena dopo lo scoppio del conflitto ucraino, ha prestato soccorso ai primi profughi giunti in Moldavia. Prima del 2018 si e? presa cura dei terremotati delle Marche e di adulti e bambini terminali, nei reparti dedicati alle cure palliative: . Abruzzese, 46 anni, Giovanna Bianco lavora come psicologa psicoterapeuta d'emergenza con Emergency Leggi anche › Al lavoro con… Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo Ore 6.30 «Da gennaio vivo a Milano e abito in un convitto universitario di suore. Non per una questione economica (non risparmio affatto), ma di praticità: ho la mia stanza privata, ma quando desidero compagnia mi bastano ...

