Elezioni, Renzi: Pronti ad andare da soli. Ribaltare i sondaggi e ripartire da Draghi è possibile. Ecco perché (Di lunedì 25 luglio 2022) Tutti i sondaggi danno il centrodestra vincente. Sarà difficile battere quella che il leader di Italia viva definisce “la peggiore destra d’Europa”. “Due mesi di campagna elettorale sono pochi, – osserva Matteo Renzi in una intervista al “Corriere della Sera” – ma possono essere sufficienti a un ribaltone dei sondaggi o a un pareggio che permetta di ripartire da Draghi. Ma bisogna avere le idee chiare sulle scelte. Europa contro sovranismo, lavoro contro sussidi, Industria 4.0 contro Quota 100, Buona scuola contro chi diceva ‘con la cultura non si mangia’, termovalorizzatori e rigassificatori contro chi diceva no a trivelle e Tap. E poi il tema decisivo: come si combatte l’inflazione?”. “Diamo soldi a chi non lavora col reddito di cittadinanza – aggiunge- ma il problema italiano è che chi lavora ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) Tutti idanno il centrodestra vincente. Sarà difficile battere quella che il leader di Italia viva definisce “la peggiore destra d’Europa”. “Due mesi di campagna elettorale sono pochi, – osserva Matteoin una intervista al “Corriere della Sera” – ma possono essere sufficienti a un ribaltone deio a un pareggio che permetta dida. Ma bisogna avere le idee chiare sulle scelte. Europa contro sovranismo, lavoro contro sussidi, Industria 4.0 contro Quota 100, Buona scuola contro chi diceva ‘con la cultura non si mangia’, termovalorizzatori e rigassificatori contro chi diceva no a trivelle e Tap. E poi il tema decisivo: come si combatte l’inflazione?”. “Diamo soldi a chi non lavora col reddito di cittadinanza – aggiunge- ma il problema italiano è che chi lavora ...

