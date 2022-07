Elezioni politiche 2022, Renzi: “Vogliamo riportare Draghi a palazzo Chigi” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è chiaro: noi non Vogliamo portare Meloni o Salvini a palazzo Chigi ma riportarci Draghi. E poi fare finalmente la riforma costituzionale del Sindaco d’Italia”. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva, nella sua enews. In vista delle Elezioni del 25 settembre, “se le alleanze devono servirci per racimolare tre seggi non ci interessa: le poltrone contano ma le idee contano di più. Noi siamo pronti, in campo, anche da soli”, aggiunge riferendosi all’ipotesi un’alleanza nel centrosinistra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è chiaro: noi nonportare Meloni o Salvini ama riportarci. E poi fare finalmente la riforma costituzionale del Sindaco d’Italia”. Lo scrive Matteo, leader di Italia viva, nella sua enews. In vista delledel 25 settembre, “se le alleanze devono servirci per racimolare tre seggi non ci interessa: le poltrone contano ma le idee contano di più. Noi siamo pronti, in campo, anche da soli”, aggiunge riferendosi all’ipotesi un’alleanza nel centrosinistra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

