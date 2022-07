Elezioni: parlamentari Misto a Mattarella, 'raccolta firme penalizza opposizione' (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - Un incontro urgente con il presidente della Repubblica “al fine di poter svolgere una campagna ed una competizione elettorale realmente democratica”, poiché con il decreto Elezioni e l'ampliamento dei partiti che sono esentati dalla raccolta firme si è creato “un vulnus democratico che tende all'eliminazione dell'opposizione parlamentare”. Lo chiedono in una lettera al capo dello Stato un gruppo di parlamentari che fa riferimento a diverse componenti del gruppo Misto e di altri gruppi. A sottoscrivere l'appello a Mattarella sono i deputati Andrea Colletti, presidente della componente Alternativa; la deputata Simona Suriano, di Manifesta, Potere al popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea; il senatore Mattia Crucioli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - Un incontro urgente con il presidente della Repubblica “al fine di poter svolgere una campagna ed una competizione elettorale realmente democratica”, poiché con il decretoe l'ampliamento dei partiti che sono esentati dallasi è creato “un vulnus democratico che tende all'eliminazione dell'parlamentare”. Lo chiedono in una lettera al capo dello Stato un gruppo diche fa riferimento a diverse componenti del gruppoe di altri gruppi. A sottoscrivere l'appello asono i deputati Andrea Colletti, presidente della componente Alternativa; la deputata Simona Suriano, di Manifesta, Potere al popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea; il senatore Mattia Crucioli, ...

