Appello al Pd: "Noi, associazioni, volontari, ambientalisti, educatori, precari, comitati… siamo noi il campo largo"

Bergamo. Roberto Cremaschi, ex consigliere della sinistra nella maggioranza guidata da Giorgio Gori, da sempre impegnato nell'associazionismo, lancia un Appello al Partito democratico di Bergamo. Un Appello e una proposta di ampio respiro, che potrebbe fare scuola in tutta Italia in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Caro Partito Democratico, con questo repentino scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate, il perimetro del campo largo che stavi esplorando si è fatto incerto e confuso. Era un campo coltivato da partiti e movimenti, ma non c'è dubbio che – proprio per come è finita la legislatura – vanno esplorati orizzonti diversi. C'è un campo largo che esiste da tempo, una prateria immensa da dove si guarda a te a ...

