Usa, Bannon è colpevole di oltraggio al Congresso. L'ex stratega di Trump: "Persa una battaglia, ma vinceremo la guerra" (Di sabato 23 luglio 2022) Si è rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d'inchiesta sull'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill. Per questa ragione Steve Bannon, L'ex stratega di Donald Trump, è colpevole di oltraggio al Congresso. E' il verdetto raggiunto dalla giuria al termine di sole tre ore di camera di consiglio. L'ex consigliere del tycoon rischia così dai 30 giorni di carcere a un massimo di due anni di reclusione e migliaia di dollari di multe. Il giudice Carl Nichols ha fissato al 21 ottobre la sentenza ma non è chiaro come il magistrato, nominato dalL'ex presidente, intenda muoversi. Processi come quello di Bannon sono infatti una rarità e nessuno da più di 50 anni, dai tempi della guerra Fredda, è mai ...

