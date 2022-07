(Di sabato 23 luglio 2022) Inviata da Maria Cristina Di Gregorio - Vi racconto l’ultima ingiustizia subita. Ieri pomeriggio hannoto ildel concorso STEMT1 . La domandata è quella che aveva 2 risposte uguali, peccato che chi hacorrettamente non ha ricevuto nessunadel, quindi a conti fatti chi hacorrettamente è stato preso in giro … chi ha sbagliato va all’orale e chi ha fatto giusto no… non si è mai visto una cosa del genere. La domanda era da annullare!!!! L'articolo .

orizzontescuola : Rettifica punteggio A028, penalizzati per aver risposto correttamente! Lettera -

