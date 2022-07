Ascolti tv 22 luglio 2022: Conti in replica batte l’avvio di “Grand Hotel”. Sul podio Nuzzi, per pochi il concerto evento di Piovani per la Costituzione (Di sabato 23 luglio 2022) Ascolti al top: Su Rai1 Tg1 3,361 milioni di spettatori e 25,9%. La seconda parte di Reazione a catena 3,115 milioni e 28%; Tg1 delle 13.30 2,770 milioni e 24,33%. TecheTecheTè 2,6 milioni di spettatori con il 18,3%. Su Canale5 Tg5 delle 13.00 a 2,362 milioni e 21,81%, Tg5 delle 20.00 a 2,352 milioni e 17,9% Un concerto evento in diretta dalla piazza del Quirinale, con Giuliano Amato e Sergio Mattarella a presenziare. Uno show in replica, una serie spagnola, telefilm, magazine, un solo speciale di approfondimento che si allunga per seguire gli sviluppi della crisi di governo nella programmazione variegata di venerdì 22 luglio. Lungo tutto l’arco della giornata, a disposizione degli appassionati di sport, da notte fonda a sera, i Mondiali di Atletica, il calcio femminile, la Formula 1, il Tour de ... Leggi su tvzoom (Di sabato 23 luglio 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,361 milioni di spettatori e 25,9%. La seconda parte di Reazione a catena 3,115 milioni e 28%; Tg1 delle 13.30 2,770 milioni e 24,33%. TecheTecheTè 2,6 milioni di spettatori con il 18,3%. Su Canale5 Tg5 delle 13.00 a 2,362 milioni e 21,81%, Tg5 delle 20.00 a 2,352 milioni e 17,9% Unin diretta dalla piazza del Quirinale, con Giuliano Amato e Sergio Mattarella a presenziare. Uno show in, una serie spagnola, telefilm, magazine, un solo speciale di approfondimento che si allunga per seguire gli sviluppi della crisi di governo nella programmazione variegata di venerdì 22. Lungo tutto l’arco della giornata, a disposizione degli appassionati di sport, da notte fonda a sera, i Mondiali di Atletica, il calcio femminile, la Formula 1, il Tour de ...

