Argentario, scontro tra motoscafo e barca a vela: un morto, un disperso e 4 feriti (Di sabato 23 luglio 2022) scontro tra due barche all' Argentario , poco fuori da Porto Ercole. L' incidente in mare è avvenuto sabato pomeriggio e il primo bilancio, secondo quanto riportato da Maremma.it, è di un morto, quattro feriti (di cui uno grave) e un disperso. La collisione - motoscafo contro barca a vela - è avvenuta poco fuori Punta Ciana, nei pressi dell'Isolotto, verso l'Isola del ...

