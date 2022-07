Alessia Pifferi, emergono tutte le bugie della donna: “Mia mamma è morta di Covid” (Di sabato 23 luglio 2022) Ha lasciato per circa sei giorni la figlia a casa da sola, facendola morire di stenti. La storia della povera Diana e della mamma Alessia Pifferi è divenuta di dominio pubblico. La donna adesso si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Nel frattempo, emergono tutte le bugie della donna, che addirittura aveva dichiarato di essere un medico e che la mamma era morta per Covid. Ma non è finita qua. (



Ha lasciato per circa sei giorni la figlia a casa da sola, facendola morire di stenti. La storia della povera Diana e della mamma Alessia Pifferi è divenuta di dominio pubblico. La donna adesso si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Nel frattempo, emergono tutte le bugie della donna, che addirittura aveva dichiarato di essere un medico e che la mamma era morta per Covid. Ma non è finita qua.

