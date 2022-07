Torna a scorrere il gas in Europa | Ma quali sono le più grandi riserve al mondo? (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo la pausa di manutenzione di 10 giorni, il più grande gasdotto russo ha ripreso a rifornire l’Europa. Ma quali sono, attualmente, le maggiori riserve di gas oggi? A seguito delle sanzioni alla Russia da parte dell’intera comunità europea il timore maggiore all’orizzonte era che, in risposta a queste ultime, Mosca non riavviasse più il flusso di gas verso l’Europa. Un timore, questo, talmente grande che mercoledì la commissione europea, come si legge sulla BBC, aveva esortato i paesi dell’Unione a ridurre il consumo di gas del 15% almeno per i prossimi 7 mesi nel caso in cui la Russia decidesse di interrompere l’approvvigionamento. Fortunatamente è notizia di stamane che l’oleodotto abbia ripreso le sue operazioni di rifornimento, ma si apprende tramite un portavoce che attualmente ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo la pausa di manutenzione di 10 giorni, il più grande gasdotto russo ha ripreso a rifornire l’. Ma, attualmente, le maggioridi gas oggi? A seguito delle sanzioni alla Russia da parte dell’intera comunità europea il timore maggiore all’orizzonte era che, in risposta a queste ultime, Mosca non riavviasse più il flusso di gas verso l’. Un timore, questo, talmente grande che mercoledì la commissione europea, come si legge sulla BBC, aveva esortato i paesi dell’Unione a ridurre il consumo di gas del 15% almeno per i prossimi 7 mesi nel caso in cui la Russia decidesse di interrompere l’approvvigionamento. Fortunatamente è notizia di stamane che l’oleodotto abbia ripreso le sue operazioni di rifornimento, ma si apprende tramite un portavoce che attualmente ...

